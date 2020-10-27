Полиция Италии применила водометы для разгона демонстраций из-за новых мер по Covid-19

В Италии проходят протесты из-за принятия властями новых мер по коронавирусу. Фото: Pixabay

В Италии проходят протесты из-за принятия властями новых мер по коронавирусу. Фото: Pixabay

В городах Италии проходят протесты против введения новых ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции. В Риме полиция применила водометы для разгона протестующих.

Как сообщает агентство во ANSA, также в столице Италии правоохранительные органы провели несколько задержаний протестующих. Уточняется, что произошло это из-за присоединения к мирным демонстрациям экстремистски настроенных групп.

Нарушители используют против стражей порядка петарды и бутылки с зажигательной смесью, на что в ответ полиция применяет слезоточивый газ и водометы.

Отметим, что акции протеста проходят в разных городах. До этого обвинения в нарушениях уже были предъявлены 30 гражданам страны. Накануне в Турине задержали 10 человек.

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