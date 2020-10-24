В Польше протесты из-за абортов: женщинам запретили прерывать беременность из-за патологий плода

Местные жители убеждены, что решение суда нарушает право человека распоряжаться своим телом.

В Польше второй день подряд проходят митинги из-за решения Конституционного суда, согласного которому теперь местным жительницам нельзя прерывать беременность, если у плода обнаружена неизлечимая патология.

Акции проходят по всей Польше, самые массовые – в Варшаве, у здания суда. Колона также добралась до офиса правящей партии и до дома ее лидера. Передвигаться по городу протестующим мешают сотрудники правоохранительных органов.

Противники изменений убеждены, что суд ввел полный запрет на аборты по стране. Теперь прервать беременность можно только в том случае, если она угрожает жизни женщины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что детский омбудмен предложила ограничить аборты в России. Она считает, что клиники должны быть заинтересованы в сохранении плода.