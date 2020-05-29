Детский омбудмен предложила ограничить аборты в России

Детский омбудмен предложила ограничить аборты в России
Анна Кузнецова. Фото: ru.wikipedia.org

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выдвинула несколько предложений об ограничении проведения абортов в России.

Кузнецова предложила ограничить продажу прерывающих беременность препаратов в аптеках. Кроме того, она выступила с предложением урезать финансирование клиник, которые предлагают услуги по проведению абортов.

Омбудсмен заявляет в своем докладе, что можно изменить систему финансирования медицинских учреждений, при которой «объем выделяемых средств обратно пропорционален количеству абортов».

Она считает, что клиники должны быть заинтересованы в сохранении плода.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в РПЦ предложили запретить аборты на время пандемии коронавируса. Этот вопрос обсуждался на заседании Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.

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