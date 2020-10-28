Высокий уровень заболеваемости Covid-19 может продержаться в Петербурге до весны

Борьба с коронавирусной инфекцией может затянуться в Северной столице до 2021 года. Тяжелое положение из-за распространения вируса прогнозируется до марта-апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирины Чхинджерии.

По словам специалиста, на данный момент в городе динамика заболеваемости движется только вверх. Тенденций к снижению пока не наблюдается. Кроме этого, отмечается, что заражения коронавирусной инфекцией в скором времени будут сопровождаться еще и с другими инфекционными заболеваниями, например, с гриппом.

На спад пандемия пойдет в марте-апреле следующего года, по словам Ирины Чхинджерии, это произойдет также одновременно с другими сезонными инфекциями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в мире за последние 7 дней выявлено более 2,8 млн случаев заражения коронавирусом.