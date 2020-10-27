В мире за последнюю неделю выявлено более 2,8 млн случаев Covid-19

Помимо США и России, странами с наиболее широким распространением COVID-19 являются Бразилия, Индия, Мексика, Британия, Италия, Перу, Франция, Испания, Иран и Колумбия. Фото: pixabay.com

Помимо США и России, странами с наиболее широким распространением COVID-19 являются Бразилия, Индия, Мексика, Британия, Италия, Перу, Франция, Испания, Иран и Колумбия. Фото: pixabay.com

Количество людей, зараженных новой коронавирусной инфекцией растет с максимальной скоростью. За прошедшую неделю в мире зафиксировали рекордный показатель заболеваний – более 2,8 млн новых случаев коронавируса.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), за последние 7 дней также увеличилось и количество смертей от коронавирусной инфекции. Зарегистрировано более 40 тыс. летальных исходов.

Отмечается, что самая быстрая динамика заражений зафиксирована в Европейском регионе – более 1,33 млн заражений за неделю. За весь период пандемии в странах Европы около 10 млн случаев заражения. Из них – 271 тыс. пациентов умерли.

Кроме этого, ситуация не менее позитивная и в других регионах. В Южной и Северной Америке за 7 прошедших дней – более 884 тыс. заболеваний. За весь период пандемии – более 19 млн человек.

В Юго-Восточной Азии выявлено почти 500 тыс. пациентов с коронавирусом за неделю, а их общее число скоро может дойти до 10 млн человек.

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