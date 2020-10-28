Журнал Charlie Hebdo опубликовал на обложке карикатуру на Эрдогана

Журнал Charlie Hebdo опубликовал на обложке карикатуру на Эрдогана
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: wikimedia.org

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo представил на обложке нового выпуска карикатуру на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Анонс нового выпуска опубликован в Twitter-аккаунте журнала. На карикатуре турецкий лидер изображен сидящим в кресле в нижнем белье. Он поднимает подол одежду некой женщины в хиджабе, которая держит поднос с бокалами. Картинка подписана фразой «Эрдоган в личной жизни очень игрив».

Карикатура попала на обложку на фоне разгоревшегося между Турцией и Францией скандала из-за обезглавленного учителя под Парижем. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал убийство «исламистским терактом» и заявил, что необходимо бороться с политическим исламизмом в стране. Он предложил создать организацию, которая позволит построить «просвещенный ислам» в стране.

В ответ Эрдоган предложил французскому лидеру «проверить психику». Конфликт дошел до того, что Франция отозвала своего посла из Анкары, а Эрдоган призвал граждан Турции отказаться от покупки французских товаров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что исламист обезглавил французского учителя.

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