Кудрин заявил, что проблема с нищетой в России давно решена

Из-за коронавирусной пандемии в России, как и во всем мире, увеличилась проблема бедности и безработицы. Однако российские власти заверяют, что нищета в стране уже побеждена.

Такое заявление сделал глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, самая серьезная нищета преодолена страной уже давно, передает ТАСС.

Согласно мировым критериям, бедным можно назвать человека, расходы которого в день составляют чуть меньше доллара.

«А допустим сегодня, на начале пандемии 8,2 процента населения мира жили ниже этих 1 доллара в день. Это нищета, это очень серьезная бедность. А сейчас, в период пандемии эта цифра увеличилась до 8,8 процента», — сказал Кудрин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России увеличилось число регионов с безработицей от 10%. В 13 уголках России выявлены проблемы с трудоустройством.