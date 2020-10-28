Кудрин заявил, что проблема с нищетой в России давно решена

Кудрин заявил, что проблема с нищетой в России давно решена
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Фото: kremlin.ru

Из-за коронавирусной пандемии в России, как и во всем мире, увеличилась проблема бедности и безработицы. Однако российские власти заверяют, что нищета в стране уже побеждена.

Такое заявление сделал глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, самая серьезная нищета преодолена страной уже давно, передает ТАСС.

Согласно мировым критериям, бедным можно назвать человека, расходы которого в день составляют чуть меньше доллара.

«А допустим сегодня, на начале пандемии 8,2 процента населения мира жили ниже этих 1 доллара в день. Это нищета, это очень серьезная бедность. А сейчас, в период пандемии эта цифра увеличилась до 8,8 процента», — сказал Кудрин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России увеличилось число регионов с безработицей от 10%. В 13 уголках России выявлены проблемы с трудоустройством.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
бедность кудрин нищета счетная палата


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Трамп считает, что Россия завидует военной мощи США
В Роскачестве объяснили, почему нельзя пользоваться найденным смартфоном
Двух женщин спасли после 6 лет рабства в Красноярске
В МЧС объяснили порядок действий при пожаре за дверью квартиры
Кудрин заявил, что проблема с нищетой в России давно решена
Журнал Charlie Hebdo опубликовал на обложке карикатуру на Эрдогана
В России напомнили об опасности одновременного заражения Covid-19 и гриппом
Высокий уровень заболеваемости Covid-19 может продержаться в Петербурге до весны