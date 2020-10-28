Двух женщин спасли после 6 лет рабства в Красноярске

В Красноярске правоохранители освободили двух женщин 50 и 54 лет, которых на протяжении около шести лет держали в рабстве.

Как сообщает «Седьмой телеканал Красноярск», шесть лет назад женщины нашли временную работу продолжительностью три месяца, однако обернулось это рабством. У них отобрали документы и принуждали к нелегальному труду. Работа заключалась в продаже постельного белья на торговых точках на улицах городов в Сибири. Взамен их кормили и давали кров. При этом их периодически избивали битой и железной трубой, угрожали убить.

Владелец незаконного бизнеса избил одну из них из-за подозрения, что она тайно продала часть товара, но на самом деле он был украден неизвестными.

Женщин освободили после того, как они рассказали обо всем одной из покупательниц. Последняя донесла информацию до журналистов, а те сообщили об этом в полицию.

Материалы проверки переданы в Следственный комитет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что украинские фермеры держали в рабстве девять человек.