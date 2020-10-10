Украинские фермеры держали в рабстве девять человек

Как долго люди находились в такой ситуации, не уточняется. Фото: pixabay.com

Как долго люди находились в такой ситуации, не уточняется. Фото: pixabay.com

В Харьковской области сотрудники правоохранительных органов раскрыли семью фермеров, которая силой удерживала и заставляла бесплатно на себя работать девять человек.

Об этом в субботу, 10 октября, информирует пресс-служба прокуратуры Харьковской области. Полицейские освободили из рабства троих женщин, пятерых мужчин и одного ребенка. Злоумышленники специально разыскивали людей, находящихся в трудной жизненной ситуации и предлагали им работу с хорошей зарплатой и комфортными условиями проживания.

Однако по факту несчастным приходилось жить в крайне стесненных условиях и выполнять установленный фермерами объем работы. В случае, если рабы не отрабатывали норму, им создавали «долги», которые также приходилось возмещать трудом. По факту удерживания людей в рабстве возбуждено уголовное дело.

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