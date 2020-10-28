В петербургском метро объяснили, как будут пропускать женщин с детскими колясками

Штрафовать за нежелание прибегать к помощи спецслужбы не будут, но в метро в таком случае могут не пустить. Фото: pixabay.com

Штрафовать за нежелание прибегать к помощи спецслужбы не будут, но в метро в таком случае могут не пустить. Фото: pixabay.com

Со 2 октября пассажиров петербургской подземки обязали обращаться за помощью к сотрудникам метро в случае необходимости спустить коляску на эскалаторе.

Таким образом, непосредственно перед поездкой родители малыша должны обратиться в специальную службу, сотрудники которой помогут спустить коляску на эскалаторе с соблюдением всех правил безопасности, а также подняться наверх или зайти в вагон. Обратиться можно и к любому работнику подземки, однако это может потребовать времени: на 2-3 станции работают 2-3 человека.

Между тем, если пассажир с коляской не хочет ждать, его не пропустят через турникеты. Конечно, отмечают в метро, если родитель «проскочит» через турникет, штрафовать его не будут, однако ответственность за ребенка, в таком случае, полностью ложится на плечи отца или матери. При этом строгое правило касается лишь поездок с малышом в одиночку — при наличии сопровождающего прибегать к помощи спецслужбы необязательно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, как в метро Северной столицы усиливают борьбу с нарушителями масочного режима.