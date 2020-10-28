В Петербурге ресурс «За оборону Ленинграда» пополнится личными карточками награжденных

В Северной столице архивный комитет ведет активную работу по созданию и пополнению информационных ресурсов базы данных лиц, награжденных медалью «За оборону Ленинграда». В проекте появилось более 100 тыс. персоналий ветеранов за 5 месяцев работы проекта.

Как сообщает архивный комитет Петербурга, на данный момент в базе указана информация о 167 тыс. награжденных ветеранов медалью «За оборону Ленинграда». Также планируется создать личные карточки героев, в которых будут указаны сведения о месте работы, адресе проживания и партийной принадлежности.

Напомним, что данный ресурс позволяет жителям города найти архивные документы о своих родственниках, которые участвовали в Великой отечественной войне. Проект появился в 2020 году.

Медаль «За оборону Ленинграда» была учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года. Ею награждались активные участники героической обороны города на Неве.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, как ветераны и доноры могут получить бесплатный проезд на метро в Петербурге.