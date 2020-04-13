В метро Петербурга рассказали как доноры и ветераны могут получить бесплатный проездной

При получении билета необходимо иметь при себе паспорт, документ, подтверждающий категорию льготы, а также купить "Подорожник" (60 руб.). Фото: Baltphoto

При получении билета необходимо иметь при себе паспорт, документ, подтверждающий категорию льготы, а также купить "Подорожник" (60 руб.). Фото: Baltphoto

В метрополитене Северной столицы рассказали, как льготным категориям граждан, имеющим право на бесплатный проездной, получить его.

С понедельника, 13 апреля, почётные доноры России и СССР, а также ветераны боевых действий могут воспользоваться бесплатным социальным проездным, предоставленным городской администрацией. Он будет действовать до 30 апреля, когда, предположительно, будут сняты ограничительные меры борьбы с коронавирусом.

Тем, чья фамилия начинается на буквы от «А» до «К«, для получения проездного нужно обратиться в отдел по работе с пассажирами ГУП«Петербургский метрополитен» по адресу улица Одоевского, 29 (ст. метро «Приморская»). Отдел работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до19:30, без перерыва на обед. Узнать подробности можно по телефонам: 610—06—94, 350—11—29. Если ваша фамилия начинается на буквы от «Л» до «Я«, необходимо прийти в офис продаж СПб ГКУ «Организатор перевозок» на улице Рубинштейна, 32.Офис работает ежедневно с 8:30 до 19:30, с перерывом на обед (12:30 – 13:20). Справку можно получить по телефону 575—65—38.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала подробности введения льготных проездных.