Администрация Петербурга предоставит бесплатные проездные льготникам

В Смольном объявили, что предоставят бесплатные проездные на общественный транспорт для некоторых льготных категорий граждан.

Проездные, выданные городской администрацией, будут действительны до 30 апреля 2020 года. О нововведении в понедельник, 13 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства. Бесплатные билеты на транспорт получат петербуржцы, которым полагаются ежемесячные выплаты из федерального бюджета.

В частности, под это определение попадают ветераны боевых действий. Распространяется бесплатный проезд и на почетных доноров России или СССР, обладающих соответствующими знаками.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Российские железные дороги» приостановили действие льгот на поезда дальнего следования для ветеранов Великой Отечественной войны. Теперь они не могут пользоваться правом бесплатного проезда.