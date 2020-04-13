РЖД отменили бесплатный проезд для ветеранов ВОВ

Компания ОАО «Российские железные дороги» временно отменила возможность бесплатного проезда для ветеранов Великой Отечественной войны.

Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщили в пресс-службе РЖД. Отмечается, что новые ограничения распространяются на ветеранов и инвалидов ВОВ, а также сопровождающих их лиц, в случае пользования поездами дальнего следования. Изменения вступают в силу с сегодняшнего дня.

Такое решение принято из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки: по всей стране стремительно распространяется коронавирус CVOVID-19, а население старше 65 лет является наиболее уязвимым для этой болезни.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в РЖД из-за падения спроса на фоне коронавируса отменили еще 32 маршрута дальнего следования. Для аналогичного количества поездов сократят частоту курсирования.