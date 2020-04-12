РЖД отменит 32 поезда дальнего следования из-за коронавируса

РЖД приняло решение об изменении графика поездов дальнего следования. Соответствующие меры были приняты в связи с падением пассажиропотока.

Так, с 15 апреля временно сократится частота курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда отменяют.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на компанию, изменения в расписании будут вводиться только в случае существования дублирующих поездов, и если спрос на поездки составляет менее 25% от общего количества мест.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что РЖД рассадит пассажиров в поездах с учетом социальной дистанции из-за коронавирусной инфекции. Временная мера не будет распространяться на членов одной семьи.