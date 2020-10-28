В Выборге похоронили депутата Александра Петрова

На прощание с политиком пришли коллеги, жители региона и знакомые.

В Ленинградской области сегодня, 28 октября, в Спасо-Преображенском соборе состоялась прощальная церемония с муниципальным депутатом и бизнесменом Александром Петровым. Об этом пишут в пресс-службе администрации МО «Выборгский район».

На похороны пришло множество людей, которые выразили свои соболезнования родным и близким убитого. Среди них коллеги, чиновники и жители региону. Отмечается, что в течение трех дней, пока тело Петрова находилось в сборе, туда приходили люди попрощаться.

Напомним, что депутата не стало 24 октября, после того как неизвестный совершил выстрел в Александра Петрова, который в этот момент находился у себя дома. Следственный комитет проводит расследование по факту убийства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что прощание с депутатом Выборга Александром Петровым.