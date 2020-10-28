На шоу к Корчевникову пришла зараженная коронавирусом гостья

С женщиной контактировало много людей – не только ведущий, но и съемочная команда.

Актер Сергей Жигунов прокомментировал участие экс-супруги Веры Никоновой в съемке передачи Бориса Корчевникова «Судьба человека». Он заявил, что у лучшей подруги семьи, приглашенной на съемки, обнаружен коронавирус – поражено 25% легких.

Артист отметил, что из-за женщины могла заразиться не только съемочная команда, но и ведущий. Он не понимает, как так вышло, что на шоу позвали больного человека.

“Берегите себя, носите маски и мойте, мойте руки!”

— написал Жигунов.

Напоминаем, что Корчевников уже переболел коронавирусом в апреле 2020 года. Ему пришлось какое-то время находиться дома и ни с кем не контактировать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что несколько участников испытания вакцины «Спутник V» заразились COVID-19.