В России подорожали приложения в App Store

В России подорожали приложения в App Store
Приложения подорожают в восьми странах. Фото: pixabay.com

Цены на приложения увеличили в восьми странах.

Apple подняла цены на приложения в магазине App Store, о чем сообщается на сайте компании. Перемены коснулись восьми стран – России, Албании, Бразилии и других. Теперь минимальная стоимость платного предложения составит 99 рублей. Также их можно продавать за 179, 279, 379, 449 рублей и так далее. Самое дорогое приложение может обойтись покупателю в 90 тысяч рублей.

До этого самое дешевое приложение в магазине стоило 75 рублей. Отмечается, что решение приняли в связи с колебанием курса валют, а также с изменениями налогового законодательства в некоторых странах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Apple выпустит новые модели AirPods в 2021 году. Их дизайн не будет особо отличаться от нынешних AirPods Pro. Компания лишь «укоротит» длину обновленной версии наушников.

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