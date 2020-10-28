В России появятся жесткие дискаунтеры «Чижик»

В магазинах можно будет купить дешевые продукты.

X5 Retail Group планирует открытие магазинов формата «жесткий дискаунтер» под названием «Чижик». Об этом сообщили в презентации компании.

В магазинах сети можно будет купить дешевые продукты. Низкие цены удастся поддерживать благодаря простоте оформления торговых залов, небольшому ассортименту и прочему.

Ожидается, что «Чижики» откроются уже в ноябре 2020 года, а в 2021 году их будет уже около 40. Первый магазин появится в Москве уже в этот четверг.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что H&M закрывает главный магазин в Петербурге после десяти лет работы. По предварительным данным, это не полномасштабный уход шведской компании из Петербурга, а ее переход на работу в торговых центрах.