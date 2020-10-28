Гудков уверен, что КВН «умер»

Шоумен перечислил несколько причин, по которым это произошло.

Комик Александр Гудков считает, что телепроект КВН больше не актуален. Он об этом он рассказал в передаче «Просто о сложном с Софико Шеварднадзе»

Он вспоминает, что раньше YouTube не был так популярен и одна шутка могла «жить месяцами, полгода». Сейчас зрители поглощают много контента и шутка, рассказанная пару секунд назад, уже может оказаться банальной и никому не интересной.

Гудков также убежден, что проблема в количестве выпусков – обычно съемки шоу проходят за месяц до его показа по телевизору.

«Сейчас ребята снимают, покажут это через месяц, и это уже старо. Выглядит так, как будто молодые старички выступают»,

— подытожил он.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Александр Гудков на интервью довел Ксению Собчак до слез. Юморист рассказал о своем отношении к юмору и многим другим вещам.