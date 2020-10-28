Галкин показал, сколько вещей приходится его детям брать с собой в школу

Галкин показал, сколько вещей приходится его детям брать с собой в школу
Дети берут много сумок в школу. Фото: Instagram

Поклонники поразились, как много всего дети вынуждены носить за собой.

Шоумен Максим Галкин поделился новой фотографией со своими детьми – Лизой и Гарри. На этот раз он показал, как много вещей дети берут с собой в школу. На снимке, опубликованном в Instagram-аккаунте, видно, что каждый ребенок держит в руках несколько сумок. Лица у школьников не самые довольны: видно, как им тяжело.

«В школу как на праздник. Товарищ на заднем плане окаменел от количества вещей у школьников»,

— подписал свою фотографию Максим Галкин.

Поклонники отметили, что не понимают, зачем детям нужно столько вещей в первом классе. Другие уверяют, что их первоклассники тоже намучались с сумками и порой берут с собой намного больше, чем Лиза и Гарри.

Теперь фанаты ждут подробного разбора принадлежностей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что украинцам не понравилась пародия Галкина на Зеленского.

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