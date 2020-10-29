Подозреваемого в краже из дома убитого депутата Петрова отпустил суд

Приморский районный суд принял решение освободить из-под стражи Анатолия Михальцова, которого подозревали в ограблении дома убитого депутата Александра Петрова.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Следствие считало, что в октябре злоумышленник вместе с сообщником проник в дом Петрова в поселке Великое и похитил имущество на 20 млн рублей.

Следователи просили суд отправить подозреваемого под стражу, однако суд не увидел его причастности к преступлению. В деле обнаружились несостыковки, Михальцова освободили из-под стражи в зале суда.

Отметим, что депутат Александр Петров был убит в конце октября. Убийство следователи рассматривают как заказное.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о похоронах Александра Петрова, которые прошли в Выборге. На прощание с ним пришли коллеги, жители региона, родные и близкие.