В Петербурге пришло атлантическое тепло: 29 октября ждут дожди и +12

В Санкт-Петербурге установилась теплая погода. Температурный фон в Северной столице по-прежнему будет превышать температурную норму.

Об этом в четверг, 29 октября, сообщает ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус.

По его словам, циклон, который кружит над Баренцевым морем, гонит к берегам Невы массы влажного и теплого атлантического воздуха.

Ожидается, что в Петербурге установится облачная с прояснениями погода, а во второй половине дня пройдут небольшие дожди.

Отметим, что температурный фон на 5-6 градусов превышает норму. В результате воздух может прогреться до +12 градусов. При этом ветер будет дуть со скоростью до 8 м/с.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, стоит ли носить маску при минусовой температуре. Специалисты отмечали, что эффекта от такой защиты не будет, поскольку средство индивидуальной защиты будет покрываться инеем и доставлять дискомфорт.