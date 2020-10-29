Задержан похититель ящика пожертвований из храма в Ленобласти, деньги он потратил на смартфон

Обворованный храм. Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ло

Обворованный храм. Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ло

В Ленинградской области задержали подозреваемого в краже ящика с пожертвованиями из храма Андрея Первозванного. Злоумышленник рассказал, что потратил деньги на смартфон.

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел еще 24 октября. Священник храма рассказал, что был похищен ящик с пожертвованиями. Ущерб оценили в 21 тысячу рублей, а по факту кражи возбудили уголовное дело.

В результате полиция задержана подозреваемого. Выяснилось, что дверь храма он взломал фомкой, а деньги потратил.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что подозреваемого в краже из дома убитого депутата Петрова отпустил суд.