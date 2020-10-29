Поезд снес пенсионерку в Ленобласти

В Ленобласти под поездом погибла пенсионерка. Фото: pixabay

В Ленобласти под поездом погибла пенсионерка. Фото: pixabay

В Ленинградской области под колесами поезда погибла пенсионерка. Правоохранители считают, что она переходила пути в неположенном месте.

Об этом сообщает УТ МВД России по СЗФО. О трагедии полиции стало известно накануне. Она произошла в районе железнодорожной станции Кирилловское.

Уточняется, что грузовой поезд сбил 71-летнюю жительницу Ленобласти. Машинист подавал сигнал и попытался экстренно затормозить, но столкновения избежать не смог.

Женщина получила серьезные травмы и скончалась.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что женщина попала под поезд на 46-м километре станции Гатчина – Варшавская.