Российские ученые создали серебряную маску, уничтожающую вирусы

Ученые из НОЦ «Функциональные наноматериалы» БФУ им. И.Канта разработали защитную маску, покрытую серебром, которая уничтожает вирусы.
Об этом директор БФУ им. И.Канта Александр Гойхман заявил в эфире телеканала «Санкт-Петербург». По его словам, самой важной деталью этой маски стало наличие покрытия серебра на ткани. Концентрация серебра на созданной учеными маске составляет от 5 до 15 мг/л. Гойхман отметил, что этого достаточно для уничтожения вирусов.
Он подчеркнул, что маска способна защитить человека от коронавируса, вируса гриппа и других видов вирусов и бактерий.
Отмечается, что в настоящий момент создана лишь примитивная модель маски, поэтому специалисты будут продолжать работу над совершенствованием разработки.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые из Петербурга создали нейропротезы, которые помогут парализованным людям.