Российские ученые создали серебряную маску, уничтожающую вирусы

Российские ученые создали серебряную маску, уничтожающую вирусы
Защитная маска. Фото: pixabay.com

Ученые из НОЦ «Функциональные наноматериалы» БФУ им. И.Канта разработали защитную маску, покрытую серебром, которая уничтожает вирусы.

Об этом директор БФУ им. И.Канта Александр Гойхман заявил в эфире телеканала «Санкт-Петербург». По его словам, самой важной деталью этой маски стало наличие покрытия серебра на ткани. Концентрация серебра на созданной учеными маске составляет от 5 до 15 мг/л. Гойхман отметил, что этого достаточно для уничтожения вирусов.

Он подчеркнул, что маска способна защитить человека от коронавируса, вируса гриппа и других видов вирусов и бактерий.

Отмечается, что в настоящий момент создана лишь примитивная модель маски, поэтому специалисты будут продолжать работу над совершенствованием разработки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые из Петербурга создали нейропротезы, которые помогут парализованным людям.

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