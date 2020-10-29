В Петербурге сменился бенефициар штрафной эвакуации в центре

Заработать на штрафной эвакуации автомобилей в центре Санкт-Петербурга планировала структура холдинга «Бронка групп». В итоге она получила отказ, что но история с новым бенефициаром на этом не закончилось.

Многие петербургские автомобилисты сталкивались с эвакуацией своего транспортного средства на штрафстоянки за нарушение правил парковки и других правил дорожного движения. Владельцам автомобилей приходится платить штрафы ГИБДД и отдельно платить частной компании, которая эвакуировала автомобиль на свою стоянку.

Как сообщает АБН, подобных стоянок в Северной столице насчитывается двенадцать. Сейчас в городе разыгрываются права на эвакуацию среди частных компаний на конкурсной основе по нескольким лотам. В настоящий момент штрафстоянки обслуживает шесть компаний: ООО «Исток», ООО «Нева-спорт», ЗАО «Север», ООО «ЕвроТраст», ООО «Форвард», ООО «Спецстоянка».

Этим летом на рынок хотел выйти неожиданный игрок — заявление на лот об эвакуации машин в Центральном районе подало АО «Прядильно-ниточный комбинат им. С.М. Кирова», но в итоге лот достался компании «Форвард».

Издание уточняет, что АО «Прядильно-ниточный комбинат им. С.М. Кирова» является частью холдинга «Бронка Групп», который возглавляет внук бывшего главы ФСО Евгения Мурова Никита Муров.

На отказе холдингу, как пишет АБН, история с бенефициаром эвакуации в центре города не закончилась.

Этой осенью ООО «Форвард» сменило стопроцентного учредителям, им стал Денис Родионов, который также является учредителем и гендиректором другого участника рынка — компании «Нева спорт».

Родионов может быть интересен не только бизнесом. В 2015 году городские СМИ отзывались о нем, как о зяте ГУП «Центр автостоянок и гаражей» Елены Деминой. Именно при ней город самостоятельно занимался эвакуацией автомобилей на шесть стоянок, но также при ней предприятие ушло с рынка, оставив его частным компаниям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы требуют включить в перечень зеленых насаждений парковку чиновников на углу Бирочной и Новгородской.