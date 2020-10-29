Петербуржцы требуют включить в перечень зеленых насаждений парковку чиновников на углу Бирочной и Новгородской

Жители Центрального района Северной столицы недовольны тем, что участок на углу Кирочной и Новгородской улиц отдан под парковку и хотят включить эту территорию в перечень зеленых насаждений общего пользования.

Городские активисты написали возмущенный пост в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» во «Вконтакте». Авторы публикации считают, что в центре Петербурга слишком мало мест, где можно было бы организовать сквер или другую зеленую зону, поэтому важен каждый клочок земли. Чиновники при этом, по какой-то причине, не могут пойти навстречу горожанам, утверждают общественники.

Между тем, и среди самих участников сообщества мнения разделились, пишет Neva.Today. Часть комментаторов поддержала инициативу защитников зеленой зоны, однако другие высказались в пользу парковки — ведь и территорий, где можно оставить машину, в центре Петербурга не так много.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутат Госдумы заступился за здание бывшего ВНИИ целлюлозно-бумажной промышленности на 2-м Муринском проезде, которое хотят снести.