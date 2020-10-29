Сына расчлененного рэпера Энди Картрайта поместили в детский дом

Ребенок убитого в Петербурга рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) и его супруги Марины Кохал, которую обвиняют в его убийстве, находится в детском доме.

Адвокат вдовы Ирина Скурту сообщила, что сына Картрайта перевели в детский дом из инфекционной больницы в Василеостровском районе. Защитница Кохал отметила, что у ребенка много родственников, а он «по больницам и детдомам кочует», передает ТАСС.

Она добавила, что заседание по вопросу передачи опеки над ребенком состоится на следующей неделе, 3 ноября.

Информацию о переводе ребенка в детский дом также подтвердил адвокат потерпевшей стороны Антон Кобит, но он не уточнил конкретное наименование учреждения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мать расчлененного рэпера Энди Картрайта просит вернуть ей внука.