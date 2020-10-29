Кристина Асмус переболела Covid-19 и приехала в Петербург для репетиции в шоу

Кристина Асмус переболела Covid-19 и приехала в Петербург для репетиции в шоу
Кристина Асмус. Фото: www.instagram.com/asmuskristina/?hl=ru

Актриса Кристина Асмус сообщила о том, что смогла переболеть коронавирусной инфекцией и теперь приехала в Северную столицу для репетиции в шоу «Вернувшиеся».

Об этом актриса рассказала в своем Instagram-аккаунте. Кристина Асмус провела на самоизоляции 18 дней и сейчас снова взялась за работу. Шоу, в котором актриса примет участие, выйдет 31 октября и 1 ноября.

О своем выздоровлении Кристина Асмус поделилась с подписчиками очень эмоционально, назвав коронавирус «трэшачком».

«Ура! С ковидом покончено! Трэшачок позади» – заявила актриса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Гарик Харламов назвал причину, почему решился на развод с Кристиной Асмус. До этого артист не хотел разрушать семью, так как боялся нарушить психику 6-летней дочери.

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