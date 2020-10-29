В Петербурге подготовили третий пакет мер поддержки бизнеса

Также на 70% увеличены субсидии производственным предприятиям на возмещение затрат по лизингу, повышение энергоэффективности и других расходов. Фото: pixabay.com

Также на 70% увеличены субсидии производственным предприятиям на возмещение затрат по лизингу, повышение энергоэффективности и других расходов. Фото: pixabay.com

В Северной столице в ближайшее время будет опубликован третий пакет мер по поддержки бизнеса города. Стоимость первых двух пакетов составила 18 млрд рублей.

Как сообщает губернатор Петербурга в эфире телеканала 78.ru, новая поддержка бизнеса будет заключаться в льготах по налогу на имущество для организаций социально-культурной сферы. Данная мера будет принята до конца 2021 года.

Кроме этого, по словам Александра Беглова, сохранится пониженная ставка по налогу на прибыль для резидентов особой экономической зоны и для предприятий-экспортеров программного обеспечения. Парламентарий отметил, что данная сфера бизнеса имеет хороший рост в городе.

Также планируется на 70% увеличить субсидии производственным предприятиям на возмещение затрат по лизингу.

Для предпринимателей, которые имеют недвижимость предусмотрена функция, которая позволит избежать лишних затрат и сдержит рост налогов. Принят мораторий на применение новой кадастровой оценки недвижимости. В 2021 году будет применяться кадастровая стоимость 2018 года. Новая переоценка будет проведена в 2022-2023 годах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге выделят около 45 млрд рублей на выплаты жителям города.