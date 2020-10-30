Бельгия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА

Прошедший второй тур футбольных Еврокубков позволил Бельгии сократить разрыв от России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и приблизиться вплотную к 7-й строчке.

На данный момент данную позицию занимает Россия, набрав 37,215 балла. При этом одна победа команды из Бельгии на этой недели в Лиге Европы позволила приблизиться вплотную. Выиграть смог «Антверпен» у лондонского «Тоттенхэма». В итоге, в активе у бельгийских команд 34,300 балла.

Напомним, что остальные команды из Бельгии сыграли менее положительно. Соперник «Зенита» по группе в Лиге чемпионов «Брюгге» сыграл вничью с римским «Лацио», а «Стандарт» и «Гент» проиграли в Лиге Европы своим соперникам из Португалии и Германии – «Бенфике» и «Хоффенхайму.

Что касается российских клубов, то неделя выдалась менее продуктивной. Только «ЦСКА» смог зацепиться за ничью в матче с загребским «Динамо» в Лиге Европы, а остальные команды – «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» проиграли свои игры в Лиге чемпионов.

Лидирует в рейтинге УЕФА с небольшим разрывом от второго места – Испания, в активе которой более 83 баллов. У английских команд – 82,712 балла соответственно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Боруссия» подаст жалобу на «Зенит» из-за незаконного прохода болельщиков на стадион.