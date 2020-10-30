Вышел новый тизер хоррора «Хэллоуин убивает» от Universal Pictures

Вышел новый тизер хоррора &#171;Хэллоуин убивает&#187; от Universal Pictures
В главной роли выступает Джейми Ли Кертис. Фото: YouTube / UniversalPictures

В четверг, 29 октября, на официальном канале студии Universal Pictures на YouTube выложили новый тизер фильма ужасов «Хэллоуин убивает».

Новый фильм — двенадцатая часть легендарной серии хорроров, выходящих с 1980-х годов. История повествует о безжалостном маньяке, который во время Хэллоуина начинает свою кровавую охоту. Остановить злодея могут лишь герои фильма, связанные с ним общим прошлым.

Картина «Хэллоуин убивает» является продолжением фильма «Хэллоуин», который вышел в 2018 году. В этот раз режиссером стал Дэвид Гордон Грин. Он также сидел в режиссерском кресле на съемках первой части, и займет это место в завершающей части трилогии «Хэллоуин заканчивается». Премьера второй части запланирована на 15 октября 2021 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что премьеру фильма «Мир Юрского периода: Власть» перенесли на год.

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Вышел новый тизер хоррора «Хэллоуин убивает» от Universal Pictures
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