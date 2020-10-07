Премьеру фильма «Мир юрского периода: Власть» перенесли на год

Об изменениях сообщили на официальной странице ленты в Twitter. Фото: twitter.com/JurassicWorld

Об изменениях сообщили на официальной странице ленты в Twitter. Фото: twitter.com/JurassicWorld

Американская киностудия Universal Pictures приняла решение о переносе премьеры фильма «Мир юрского периода: Власть». Ранее предполагалось, что блокбастер появится на больших экранах летом 2021 года.

Так, выход четвертой части фильма о динозаврах был запланирован на 11 июня следующего года. Согласно данным на официальной странице фильма в социальной сети Twitter, выход третьей части научно-фантастического боевика «Мир юрского периода» запланирован на 10 июня 2022 года.

В триквеле снимаются Крис Пратт, Брайс Даллас Ховард, Сэм Нил и Лора Дерн.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что выход фильма Козловского «Чернобыль» отложили на весну 2021 года. О новой дате выхода фильма стало известно совсем незадолго до изначально назначенного дня премьеры.