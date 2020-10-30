В Невском и Фрунзенском районе пытались вынести из гипермаркетов продукты на 20,5 тысяч рублей

В Невском и Фрунзенском районе пытались вынести из гипермаркетов продукты на 20,5 тысяч рублей
Задержанных передали сотрудникам 70 и 5 отдела полиции. Фото: pixabay.com

Сотрудники Росгвардии 29 октября задержали троих нарушителей, которые пытались обокрасть гипермаркеты в Невском и Фрунзенском районе Петербурга на общую сумму более 20,5 тысяч рублей.

Днем в четверг в магазине на Дальневосточном проспекте сработала тревожная кнопка. Незамедлительно прибывший по вызову наряд вневедомственной охраны обнаружил на месте происшествия посетителя, который пытался пронести мимо кассы товары на 2,7 тысяч рублей, не заплатив.

Вечером аналогичный случай произошел в гипермаркете на Боровой улице во Фрунзенском районе Северной столицы. В 22:14 сотрудники продуктового заметили двух злоумышленников с тележками, доверху наполненными товарами. Они направились к самой дальней кассе, попытавшись незаметно провезти продукты. Как выяснили задержавшие их росгвардейцы, ранее судимые молодые люди едва на обокрали магазин на 18 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что банковские мошенники списали со счета петербургской пенсионерки более 282 тысяч рублей.

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