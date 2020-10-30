Названы гонорары помощников российских звезд

Артистам приходится дорого платить за то, чтобы хорошо выглядеть.

Ни одна звезда не обходится без посторонней помощи, чтобы выглядеть эффектно и жить более комфортной жизнь. Так, у певца Филиппа Киркорова есть стилист Арсен Айапетов, который за час работы получает пять тысяч рублей. Он разбирает гардероб звезды, а иногда собирает его с нуля.

Визажист Селия Кучумова сотрудничает с Наташей Королевой и Региной Тодоренко. За один образ она получает 30 тысяч рублей, а за сопровождение в течение дня – 50 тысяч рублей.

Телеведущая Ксения Бородина обращается за услугами домработницы, которой платит в месяц от 75 до 150 тысяч рублей. Что касается водителей, то они получают от 80 тысяч рублей, телохранители – от 90 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кудрявцева раскрыла сумму гонорара за участие в шоу «Секрет на миллион».