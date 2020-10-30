Первый канал будет судиться из-за клеветы о победителях «Голоса»

Первый канал будет судиться из-за клеветы о победителях &#171;Голоса&#187;
Жюри считают предвзятым. Фото: https://www.instagram.com/1tv/

Сотрудники канала отметили, что устали от людей, пытающихся повысить свою популярность за счет ложных обвинений.

Руководство Первого канала готовит судебные иски против высказываний председателя ЦК партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина, журналиста Сергея Соседова и актера Станислава Садальского. Они уверяли, что в шоу «Голос» можно победить за деньги, об этом пишет «Лента.ру».

Сотрудники канала отметили, что долгое время закрывали глаза на клевету, но больше не намерены терпеть людей, пытающихся повысить свою популярность за счет ложных обвинений. Первый канал убежден, что клеветников «окрыляет безнаказанность».

«Не чувствуя необходимости отвечать за свои слова, упомянутые спикеры транслируют обществу свои выдумки, выдавая их за факты, и цинично используют бренд «Голоса» для повышения своей упоминаемости в СМИ»,

— отметили сотрудники канала.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Баста прокомментировал скандал из-за участия в «Голосе» дочери ведущего Первого канала.

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