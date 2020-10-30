Безработный в Пулково прихватил чужие часы за 100 тысяч на пункте досмотра

Безработный в Пулково прихватил чужие часы за 100 тысяч на пункте досмотра
Место происшествия. Фото: скриншот видео УТ МВД России по СЗФО

В петербургском аэропорту Пулково задержали безработного, которого заподозрили в краже дорогих часов. Отрицать вины злоумышленник не стал – на его руке красовался похищенный аксессуар.

Об этом сообщает управление на транспорте МВД России по СЗФО.

Мужчину задержали после того, как в Пулково пассажир лишился своих часов за 100 тысяч рублей. Их он не нашел после того, как прошел предполетный досмотр. При этом в столе находок пропажа зарегистрирована не была.

Во время проверки выяснилось, что их прихватил с собой 46-летний безработный житель Петербурга, который улетел в Москву. В Северную столицу он вернулся на следующий день. В Пулково его уже ждала полиция. Отрицать кражи мужчина не стал, поскольку часы висели у него руке.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что петербуржец пытался получить 13 лет «строгача» за убийство женщины и кражу.

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