Петербуржец получил 13 лет «строгача» за убийство женщины и кражу

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор по делу об убийстве и краже, которые произошли в ноябре прошлого года.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, трагедия развернулась в одной из квартир дома на улице Коммуны. Тогда злоумышленник поссорился с женщиной, стал бить ее по голове и телу тупым и колюще-режущим предметами. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.
После этого злоумышленник похитил у нее из квартиры мобильный телефон, забрал ключи из машины и скрылся на этом же автомобиле.
Обвиняемый вину не признал, а Красногвардейский районный суд отправил его в исправительную колонию строгого режима на 13 лет.
Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что очередное заседание по делу историка Соколова пройдет через два дня. Бывшего доцента обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.