Петербуржец получил 13 лет «строгача» за убийство женщины и кражу

Петербуржец сядет на 13 лет за убийство. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

Петербуржец сядет на 13 лет за убийство. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор по делу об убийстве и краже, которые произошли в ноябре прошлого года.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, трагедия развернулась в одной из квартир дома на улице Коммуны. Тогда злоумышленник поссорился с женщиной, стал бить ее по голове и телу тупым и колюще-режущим предметами. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.

После этого злоумышленник похитил у нее из квартиры мобильный телефон, забрал ключи из машины и скрылся на этом же автомобиле.

Обвиняемый вину не признал, а Красногвардейский районный суд отправил его в исправительную колонию строгого режима на 13 лет.

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