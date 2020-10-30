Билли Новик рассказал, как первый раз услышал джаз

Петербургский музыкант празднует свой день рождения.

Музыкант Билли Новик сегодня, 30 октября, празднует свой день рождения. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Артист в особенный день поделился воспоминаниями о том, как первый раз услышал джаз. Маленького мальчика с джазовой музыкой познакомил отец, который поставил пластинку Луи Армстронга. Будущий музыкант с восторгом слушал мелодию и представлял отрицательных персонажей из любимых мультфильмов – например, Бармалея. Новик убежден, что с тех пор влюбился в джаз.

Напоминаем, что Билли Новик является основателем петербургской группы «Billy’s Band». Он сам пишет музыку и тексты, а также умеет играть на контрабасе, фортепиано, ударных, губной гармонике, банджо, бас-гитаре и гитаре.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ККИ выселил из исторического здания на Фонтанке джаз-бар «Дом 7».