Капитан теплохода в Петербурге отделался штрафом за пьяное «ДТП» с Прачечным мостом

В Санкт-Петербурге суд прекратил уголовное дело в отношении капитана теплохода, который вместе с пассажирами влетел в августе в Прачечный мост.

Об этом в пятницу, 30 октября, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Суд установил, что петербуржец выпил и набрал пассажиров на теплоход «Афалина». Во время речной прогулки он врезался в Прачечный мост. Тогда пострадали трое пассажиров.

Сам капитан вину признал и возместил вред потерпевшим. Суд прекратил уголовное дело и назначил ему штраф в 15 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что водитель в Санкт-Петербурге оказался под стражей из-за пьяного ДТП в Выборгском районе. Следователи считают, что по его вине в результате аварии скончался пассажир. Иномарка накануне врезалась на Домостроительной улице в припаркованную машину.