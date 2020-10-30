Полицейские проследят за дорожной ситуацией на Рубинштейна

Проверка соблюдения запретов состоится 31 октября.

В Санкт-Петербурге уже завтра, 31 октября, состоится очередная проверка дорожной ситуации на улице Рубинштейна. Сотрудники правоохранительных органов проследят, соблюдаются ли запреты.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил, что постоянно слышит жалобы местных жителей на огромное количество припаркованных машин и пробок. Он намерен навести порядок на одной из самых популярных улиц города.

Напоминаем, что на Рубинштейна нельзя оставлять машины в выходные дни с 22:00 до 8 утра. В праздничные дни движение запрещено 24 часа в сутки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на улице Рубинштейна прошел рейд по незакрывшимся после 23 часов заведениям. В Смольном надеются, что закрытие общепита по ночам снизит распространение инфекции — на данный момент ежедневно в городе на Неве регистрируют несколько сотен новых случаев COVID-19, с начала пандемии заболело более 57 тысяч человек.