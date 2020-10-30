Жители Ленобласти смогут задать вопрос Дрозденко

Гражданам предлагают позвонить губернатору и обратиться с актуальной проблемой.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко примет участие в прямой телефонной линии. Он готов отвечать на вопросы жителей региона 2 ноября. Позвонить главе области можно жует с 16 до 17 часов платно по номеру +7(81361)315-01 или по номеру 006 бесплатно, но его можно набирать только со стационарного телефона. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Известно, что отвечать на вопросы также будут главы администраций муниципальных районов Ленинградской области. Они будут взаимодействовать с губернатором и жителям региона в режиме видеоконференции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дрозденко дал большое интервью: о «деле Болучевского», коронавирусе и мусоре. Губернатор ответил на острые вопросы и прокомментировал планы на ближайшее будущее.