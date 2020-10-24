Дрозденко дал большое интервью: о «деле Болучевского», коронавирусе и мусоре

Губернатор ответил на острые вопросы и прокомментировал планы на ближайшее будущее.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ответил на вопросы журналистов на ЛенТВ24. Важнейшие из них опубликовал Online47.

Для начала он прокомментировал «дело Болучевского», отметив, что важно понять, о какой сумме идет речь, как произошло похищение и есть ли шанс вернуть средства. Политик убежден, что Выборгский район нуждается в новой администрации.

Дрозденко также усомнился в эффективности некоторых представителей муниципальной власти. Он считает, что нужно оценивать их работу и в случае чего делать перестановки.

Говоря о системе здравоохранения, губернатор заявил, что нужно проявлять жесткость в малом, чтобы не потерять в большем. Дрозденко убежден, что разделение районов в зависимости от эпидемиологической обстановки помогает контролировать ситуацию. Он также добавил, что ожидать жестких ограничений не стоит.

Дрозденко поблагодарил жителей региона за участие в обсуждении законопроекта «О социальных гарантиях». Он отметил, что часть соцгарантий можно ввести уже в начале 2021 год.

Рассуждая об экологической обстановке, он заверил, что власти знают, как действовать, для того, чтобы обеспечить качественных оборот отходов на территории Ленобласти.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дрозденко сомневается в эффективности глав муниципального уровня.