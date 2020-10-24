Дрозденко сомневается в эффективности глав муниципального уровня

Дрозденко сомневается в эффективности глав муниципального уровня
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Губернатор устал от того, что его постоянно просят решать проблемы, которыми должны заниматься другие людьми.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что часто получает сообщения от жителей разных районов, которые жалуются то на одно, то на другое. Политик убежден, что такими вопросами должны заниматься главы муниципального уровня, поэтому он начал сомневаться в том, насколько эффективно они работают. Об этом пишет Online47.

Он считает, что нужно оценивать, насколько хорошо местные власти справляются со своими задачами. Дрозденко добавил, что нужно учитывать мнения депутатов и местных жителей. Губернатор также подчеркнул, насколько важно слышать запросы людей.

«Но вот что показывает практика: в отдельных случаях – минимум 50%, а иногда – практически 95% вопросов, которые задают губернатору, это вопросы местного самоуправления. Они спокойно должны решаться на местах», — считает Дрозденко.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дрозденко прокомментировал бюджетный скандал в Выборгском районе.

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александр дрозденко ленинградская область


 

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