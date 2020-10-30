Кети Топурия перестала скрывать вторую беременность

Певица показала округлившийся живот в новом клипе.

Певица и солистка группы «А’Студио» Кети Топурия подтвердила слухи о беременности. Звезда показала округлившийся живот на съемках нового клипа. Судя по всему, Топурии предстоит в скором времени рожать.

Новость не стала для поклонников неожиданной, ведь они давно подозревали, что артистка ждет еще одного ребенка. Сама Топурия не комментировала многочисленные вопросы о беременности и предпочитала скрывать любые данные.

Наконец подходящий момент настал и все лицезрели большой животик звезды. По предварительным данным, отцом малыша стал любовник знаменитости Лев Деньгов. Совсем недавно мужчина сделал Топурии предложение.

Напоминаем, что первого ребенка певица родила в браке со Львом Гейхманом. Они развелись, когда малышка была еще маленькой и затем Топурия какое-то время состояла в отношениях с рэпером Гуфом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что поклонники считают, что Нюша скрывает от них беременность.