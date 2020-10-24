Поклонники считают, что Нюша скрывает от них беременность

Поклонники считают, что Нюша скрывает от них беременность
Певица уже стала мамой в 2018 году. Фото: https://www.instagram.com/nyusha_nyusha/

Артистка выложила фотографию, на которой видно округлившийся животик.

Певица Нюша выложила новые снимки, на которых она позирует в коротком платье-комбинации, в своем Instagram-аккаунте. На них она прикрывает рукой чуть заметно округлившийся животик, на что обратили внимание поклонники. В комментариях можно найти много вопросов к звезде о том, ждет ли она ребенка или всем показалось.

«Второй малыш на подходе?»

– пишет одна из пользовательниц.

Нюша пока никак не комментирует предположения фанатов и хранит молчание. Напоминаем, что слухи о беременности уже появлялись в декабре 2019 года, а в 2018 году артистка впервые стала мамой – у нее родилась дочка Симба.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петросян отреагировал на новость о беременности Брухуновой. СМИ писали, что пара решила завести еще одного ребенка.

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