Петросян отреагировал на новость о беременности Брухуновой

Петросян отреагировал на новость о беременности Брухуновой
Евгений Петросян с сыном. Фото: instagram.com/petrosyanevgeny/

СМИ писали, что пара решила завести еще одного ребенка.

Юморист Евгений Петросян прокомментировал публикации СМИ, в которых сообщалось о беременности Татьяны Брухуновой. Об этом пишет ФАН. Артист заверил, что публикации на эту тему не имеют ничего общего с действительностью – они с молодой супругой не ждут еще одного ребенка.

Напоминаем, что поклонники заподозрили беременность Брухуновой после ее фотографии в белой шубе и светлом костюме. Они решили, что женщина скрывает округлившийся животик.

Напоминаем, что общий сын у супругов родился совсем недавно, о его появлении на свет стало известно 16 сентября. Мальчика назвали Ваган.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Евгений Петросян впервые показал своего сына от Татьяны Брухуновой. Поклонники оказались в восторге от подобных откровений и принялись поздравлять пару, оставляя добрые комментарии.

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