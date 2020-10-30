Петербургские власти взялись за ярмарки: их не устраивает внешний вид

В Санкт-Петербурге власти намерены разработать определенные нормы для проведения в городе ярмарок.

Об этом заявил председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Сергей Никешин.

По словам депутата, у него есть вопросы к качеству реализуемых товаров и условий, в которых проводятся ярмарки, а также претензии к внешнему виду торговых объектов, размещаемых при проведении подобных мероприятий, передает пресс-служба ЗакСа.

Поскольку сейчас в Правилах благоустройства Петербурга нет требований к эстетической составляющей ярмарок, Никешин решил организовать координационное совещание по данному вопросу.

В ходе совещания власти поддержали идею депутата. Более того, комитет по градостроительству и архитектуре представил предварительные проработки типового внешнего вида торговых объектов, которые возможно будут размещаться при проведении ярмарок.

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