Лекторий, ярмарка и шабаш: Gazeta.SPb рассказывает о самых знаковых событиях на предстоящих выходных

Финское кино, лекции по истории, сказочные представления, цветение орхидей, первое богослужение и торжественно-траурная акция, костюмированный карнавал и выставка резных тыкв: вот такие самые разные события ждут петербуржцев в эти выходные.

Киноманам

С 29 октября по 5 ноября в нашем городе проходит фестиваль финского кино. В эти пятницу и субботу одни из самых интересных и популярных фильмов страны Суоми, вышедшие в прокат за последние несколько лет, — «Лесной великан» и «Стальные леди». Правда, из-за пандемии коронавируса мероприятие в этом году проходит не в кинотеатре, а в онлайн-формате. Все показы бесплатные, нужно лишь зарегистрироваться на официальном сайте Finnish film week.

Любителям истории

В субботу, 31 октября, в музее-заповеднике «Царское Село» стартует бесплатный лекторий. Первой темой станут «Герои и события Первой мировой войны в советской пропаганде в годы Великой Отечественной войны». С рассказом выступит профессор Гуманитарного института Санкт-Петербургского университета Петра Великого Андрей Михайлов.

Юным театралам

В субботу, 31 октября, завершится детский фестиваль «Театр — территория добра». В этом году он проходит в онлайн-формате и предлагает своим юным зрителям сказочные представления, музыкальные программы в сопровождении оркестра и постановки по классическим литературным произведениям. Можно принять участие в мастер-классе или совершить виртуальную экскурсию по разным театрам.

«Ботанические каникулы»

Ботанический сад Петра Великого выставил из фондовых оранжерей осенние орхидеи. Полюбоваться ими можно в Зеленом домике. Акция под названием «Ботанические каникулы» будет длиться до 8 ноября: по одному билету гости смогут преодолеть оранжерейный маршрут, поучаствовать в квестах и посетить выставку Союза мастеров живописи и графики.

Акции памяти и богослужения

В пятницу, 30 октября, петербуржцы и жители Ленинградской области почтят минутой молчания память земляков, погибших в сожженных немецко-фашистскими оккупантами деревнях соседнего региона. На мемориале «Большое Заречье» во Всеволожском районе пройдет ежегодная торжественно-траурная акция «На страже памяти священной».

В воскресенье, 1 ноября, состоится первое богослужение в строящемся храме святого великомученика Димитрия Солунского, посвященном памяти жертв авиакатастрофы над Синайским полуостровом. А 31 октября состоятся традиционные мероприятия: памятная служба в Измайловском соборе, отдание почести погибшим у памятника жертвам катастрофы и у мест неопознанных захоронений на Серафимовском кладбище, поездка к мемориалу «Сад памяти» на Румболовой горе.

Хэллоуин

С 30 октября по 1 ноября парк имени Бабушкина станет площадкой для празднования самого мистического праздника — Хэллоуина. Гостей ждет огненно-пиротехническое шоу, возможность преобразиться и сделать аквагрим, принять участие в костюмированном карнавале и полюбоваться резными тыквами. В субботу, кстати, откроется сезон ночных катаний на льду.

Также за атмосферой праздника можно сходить в ТЦ «Галерея». Там уже все готово к празднованию Хэллоуина. В этом убедился фотокорреспондент Gazeta.SPb.ru. Горожан приглашают не только за покупками, но и страшно крутыми фотографиями, которые можно сделать в декорациях, подготовленных сотрудниками торгового центра. А 30 и 31 октября организаторы обещают самый настоящий шабаш — в виде флешмоб-танца.

С 31 октября по 1 ноября в киноцентре «Ленфильм» развернется «Петербургская ярмарка», где можно будет найти одежду авторства молодых дизайнеров, эко-еду и фермерские продукты, украшения и аксессуары ручной работы, натуральную косметику и многое другое. А атмосферу Хэллоуина создадут мастер-классы по вырезанию тыкв и нанесению грима, тематические декорации и антураж съемочной площадки.